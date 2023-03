Samsung Galaxy M23: a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-97€)

Il Samsung Galaxy M23 diventa, a sorpresa, lo smartphone più interessante del momento della gamma di mid-range di Samsung. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il dispositivo con uno sconto di quasi 100 euro. In questo momento, il Samsung Galaxy M23 è disponibile al prezzo scontato di 203 euro invece di 299 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

L'offerta riguarda tutte e tre le varianti cromatiche dello smartphone (nero, blu e arancione). Il Galaxy M23 è dotato del SoC Snapdragon 750G, che garantisce la possibilità di accedere alle reti 5G. Il SoC è supportato da una batteria da ben 5.000 mAh e da un ampio display Full HD da 6,6 pollici.

Samsung Galaxy M23: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta Amazon

Il Samsung Galaxy M23 è uno smartphone di fascia media completo e conveniente, in grado di offrire un'ottima autonomia oltre che specifiche di buon livello. A gestire il funzionamento dello smartphone c'è il SoC Qualcomm Snapdragon 750G che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. Lo smartphone include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy M23 al prezzo scontato di 203 euro invece di 299 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è a tempo limitato e la promozione potrebbe esaurirsi rapidamente nel corso delle prossime ore.

