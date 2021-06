Dopo un mese, sono emerse nuove indiscrezioni sul Galaxy M22, il prossimo smartphone di fascia media di Samsung.

Galaxy M22: capacità di ricarica

Apparso per la prima volta a maggio con alcuni dettagli riferiti alla fotocamera, oggi il Galaxy M22 è emerso in nuove indicazioni relative alla connettività e alla capacità di ricarica rapida.

Samsung ha infatti ricevuto la certificazione FCC per il suo futuro Galaxy M22 4G (SM-225FV/DS) e la documentazione rivela che il telefono sarà dotato di Wi-Fi dual band b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (con EDR e LE), NFC, LTE (bande 5, 12, 17 e 26) e un slot per doppia scheda SIM.

Ma non è finita, perché è anche emerso che il dispositivo supporterà una capacità di ricarica rapida da 15 W (9 V/1,67 A) e 25 W (9 V/2,77 A); tuttavia, in bundle troveremo un caricabatterie rapido da 15 W (EP-TA200).

Ci sono buone probabilità che il Galaxy M22 presenterà un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, stando alle supposizioni degli addetti ai lavori, il device potrebbe avere sotto il cofano un processore MediaTek Helio G80, associato a 4 GB/6 GB di RAM e 64 GB/128 GB di memoria interna (espandibili grazie alla presenza dello slot per schede microSD). Un'indiscrezione ha anche rivelato che il telefono del colosso sudcoreano potrebbe ospitare sul retro un sensore principale da 48 MP (probabilmente con OIS) e sul davanti una selfie-camera fotocamera da 13 MP.

Altre presunte caratteristiche del Galaxy M22 dovrebbero includere: un lettore per le impronte digitali montato lateralmente, video 4K, GPS, una porta USB 2.0 di tipo C, il jack per cuffie da 3,5 mm, Android 11 come sistema operativo e una batteria capiente batteria da ben 6.000 mAh.

Samsung

Smartwatch