Il Samsung Galaxy A32 5G verrà rinominato come Galaxy Jump in alcuni mercati selezionati; questo è quanto suggerito dalla certificazione Bluetooth SIG in queste ore. Per chi non lo sapesse, fra le specifiche tecniche del device in questione troviamo includono una batteria da 5.000 mAh, un display HD + da 6,5 ​​pollici e una fotocamera principale da 48 MP.

Samsung Galaxy Jump è un rebrand del Galaxy A32 5G

Il Galaxy A32 5G è stato presentato come un’ottima offerta 5G dal marchio coreano all’inizio di quest’anno. Sembra che il telefono verrà commercializzato come Galaxy Jump in mercati selezionati, in base a quanto si apprende dalla certificazione Bluetooth SIG. L’elenco mostra che il numero di modello è simile a quello del Galaxy A32 5G (SM-A326K).

Come da elenco, il terminale è dotato di connettività Bluetooth 5.0. Ricordiamo che questo è stato lanciato originariamente a gennaio, tuttavia, la certificazione Bluetooth SIG non rivela ancora le specifiche hardware.

Non è un problema, in quanto le specifiche del Samsung Galaxy Jump dovrebbero essere le stesse dell’A32: in primis troviamo una batteria da 5.000 mAh, un display HD + da 6,5 ​​pollici e una fotocamera principale da 48 MP.

Samsung Galaxy A32 5G: un remind me

Samsung Galaxy A32 sfoggia un display LCD TFT HD + Infinity-V da 6,5 ​​pollici con risoluzione 720 x 1.600 pixel, una tacca a goccia per lo snapper selfie. È alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 720 abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che è ulteriormente espandibile tramite uno slot per schede microSD.

Il device funziona su Android 10 con skin personalizzata OneUI pronta all’uso e racchiude una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W. Ha un sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza, Dolby Digital e Dolby Digital Plus.

Per quanto riguarda le fotocamere, il terminale ha quattro fotocamere sul retro con un sensore primario da 48 MP (apertura f / 1.8), un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP (apertura f / 2.2), una profondità di 2 MP (apertura f / 2.2) sensore e un’ottica macro da 5 MP (apertura f / 2.4). C’è uno snapper da 13 MP sul davanti per selfie e chat video.

Le funzionalità di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, GPS ed è presente una porta USB di tipo C per la ricarica e la sincronizzazione dei dati. Il Galaxy A32 misura 76,1 mm x 164,2 mm x 9,1 mm e pesa 205 grammi.

Samsung

Smartphone