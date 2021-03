Samsung Galaxy Fit 2, uno smart band bello e completo con tutta la garanzia di qualità dei prodotti del colosso sud coreano. Ora su Amazon c’è l’edizione rossa in sconto a 43€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Fit 2: super prezzo su Amazon

Un dispositivo sottile, leggero e con design ben curato. Perfetto da abbinare a qualsiasi smartphone, ancor meglio se di Samsung.

Il perfetto alleato per l’attività sportiva, ma anche per la salute. Non mancano infatti feature dedicate alla misurazione del battito cardiaco e della qualità del sonno. Ti basterà tenerlo al polso mentre dormi per sapere com’è il tuo riposo.

Infine, Samsung Galaxy Fit 2 è perfetto anche per leggere direttamente dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Per avere subito questo eccezionale wearable a 43€ su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo ed approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

