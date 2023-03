Samsung Galaxy F14 5G con batteria da 6000mAh: costerà solo 169€

Questa settimana, l’azienda sudcoreana svelerà al pubblico il suo nuovo Samsung Galaxy F14 5G. Si tratta di una versione leggermente modificata del Galaxy A14 5G, con una fotocamera in meno ma una batteria più grande.

Tuttavia, anche prima dell’annuncio ufficiale programmato per il prossimo 24 marzo, Samsung Galaxy F14 5G è già stato minuziosamente analizzato da alcuni recensori in India che hanno svelando tutte le caratteristiche di questo smartphone economico.

Performance sopra la media per Samsung Galaxy F14 5G

Il canale YouTube TechBar ha pubblicato una recensione del Samsung Galaxy F14 5G. Il video specifica che lo smartphone monta uno schermo PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ ed un refresh rate di 90Hz. Il dispositivo è alimentato dal processore Exynos 1330, 4GB/6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria d’archiviazione UFS 2.2. Troviamo poi una fotocamera selfie da 13MP, mentre sul retro individuiamo una fotocamera principale da 50MP ed un sensore macro da 2MP. Il telefono è in grado di registrare video in FullHD a 30fps.

Samsung Galaxy F14 5G viene fornito con One UI 5.1 basata su Android 13 preinstallato: l’azienda promette due importanti aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Il telefono non dispone di caricatore nella confezione ma la sua batteria vanta una capacità di ben 6000mAh e può essere caricata rapidamente a 25W. Rispondono all’appello un lettore di impronte digitali sul lato, uno slot per due schede SIM, uno slot separato per schede microSD, connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, una porta USB Type-C ed un jack per cuffie da 3,5mm.

Secondo la recensione, il telefono garantisce eccellenti performance considerandone il possibile prezzo di vendita: ottimo anche per giocare, nonostante i pregiudizi inziali. Lo smartphone Samsung ha ottenuto 406.847 punti su AnTuTu: il processore è dunque risultato molto più veloce dello Snapdragon 4 Gen 1. Su Geekbench 6, il dispositivo ha invece raggiunto 973 punti nel test single-core e 2.159 punti nel multi-core. In condizioni di stress, la CPU ha mantenuto l’88% della sua potenza massima, mentre la GPU non è mai scesa al di sotto del 98,7%.

Nella prima fase di vendita, Samsung Galaxy F14 5G dovrebbe essere distribuito sul mercato indiano ad un prezzo di INR 15.000 (circa 169€) e sarebbe interessante vederlo arrivare anche in Italia. Fino ad allora, qualora avessi intenzione di acquistare un nuovo smartphone dalle soddisfacenti performance ma senza spendere una fortuna, sappi che il consigliatissimo Samsung Galaxy A14 è attualmente disponibile su Amazon (con una fotocamera in più) ad un prezzo di soli 209€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.