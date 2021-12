Samsung Galaxy Chromebook Go: MEGA OFFERTA su Amazon (-40%)

Per effetto di un prezzo più che mai contenuto, avrai la possibilità di mettere le mani sull'ottimo Samsung Galaxy Chromebook Go, un dispositivo completo e consigliato soprattutto per gli studenti ma che potrebbe tornare utile anche ai professionisti. Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 40%, pagherai appena 240,18 euro con un risparmio di quasi 160 euro.

Samsung Galaxy Chromebook Go in offerta ad un prezzo super conveniente

Un laptop estremamente sottile e leggero, ideato per garantire la totale portabilità in favore di coloro che, per studio o per lavoro, sono sempre in movimento.

La cerniera è estremamente robusta e può essere ruotata fino a 180°. La medesima resistenza caratterizza l'apparecchio in toto, grazie a materiali in grado di reggere a cadute ed urti. Ottime performance dal punto di vista della connettività, con il supporto del velocissimo Wi-Fi 6. Nessun problema di durata: merito di una batteria che assicura fino a 12 ore di utilizzo, l'ideale per coprire un'intera giornata lavorativa.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo Samsung Galaxy Chromebook Go: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.