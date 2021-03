Secondo quanto si apprende, le nuove Galaxy Buds 2 del costruttore Samsung sono già in fase di sviluppo e potrebbero venir lanciate nel corso dell’anno corrente. Vediamo insieme quali sono i dettagli emersi su questo particolare nuovo gadget dell’OEM sudcoreano.

Samsung: un nuovo paio di TWS in cantiere

L’ultima proposta del gigante dell’elettronica per il comparto audio si chiama “Galaxy Buds Pro“; stiamo parlando di un paio di cuffie true wireless stereo di ultimissima fattura, leggere, comode e con tante chicche software di pregio.

Queste sono state annunciate all’inizio di quest’anno insieme alla serie Galaxy S21 e adesso c’è la possibilità che quest’anno arriverà un altro paio di auricolari dal gigante coreano sul mercato. Potrebbero venir presentate come “Galaxy Buds2“.

Secondo i ragazzi di Android Police, Samsung sta già lavorando al suo quinto paio di auricolari TWS. Il nome ufficiale è stato trovato in uno teardown dell’ultima versione dell’APK Galaxy Wearable. Si è anche scoperto che le cuffie hanno il nome in codice “berry” e supportano la connessione di più dispositivi e saranno compatibili anche con device non Samsung e tablet. Finora, questo è tutto ciò che si sa delle cuffie in arrivo.

L’anno scorso, Samsung ha lanciato due paia di auricolari wireless: il primo è stato il Galaxy Buds + che è stato annunciato insieme alla serie Galaxy S20 nel primo trimestre del 2020 ed è stato seguito dal Galaxy Buds Live a forma di fagiolo nel corso dell’anno. C’è una possibilità che Samsung possa lanciare le Galaxy Buds2 entro la fine del 2021, ma è tutto da vedere. Tuttavia, riteniamo che sarà un prodotto che si posizionerà in una fascia di prezzo inferiore a quella di Galaxy Buds Pro ma riceverà features aggiuntive come una durata della batteria migliorata, un design più in linea con il trend del momento e una maggiore qualità audio.

Che dire, non vediamo l’ora di saperne di più.

