Samsung Galaxy Buds2 Pro in super offerta su Amazon (-42%), stanno andando a ruba

I Samsung Galaxy Buds2 Pro sono cuffie wireless di alta qualità, disponibili su Amazon a un prezzo scontato del 42%, a soli 133,43€. Offrendo una qualità del suono eccezionale, queste cuffie ti permetteranno di apprezzare ogni nota in tutta la sua ricchezza grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit, che ti farà immergere in un’esperienza di ascolto wireless senza precedenti. La cancellazione attiva del rumore è un altro punto forte di queste cuffie.

Grazie ai 3 microfoni con SNR uguale a 3, sono in grado di tracciare ed eliminare in modo più efficace il rumore circostante, persino i suoni più leggeri come quello del vento. La funzione Voice Detect rende facile passare alle conversazioni di persona. Basta iniziare a parlare e il Voice Detect spegnerà l’ANC (cancellazione attiva del rumore) e attiverà il suono Ambient, permettendoti di ascoltare chiaramente la conversazione senza dover togliere i Galaxy Buds2 Pro.

Grazie all’Audio a 360° con 360 Audio Intelligent, il suono delle cuffie senza fili diventa ancora più realistico. Gli algoritmi 360 Audio insieme al multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e alla funzione Dolby Head Tracking sincronizzano ogni tuo movimento con il suono, creando un’esperienza coinvolgente. Il comfort è una priorità per i Galaxy Buds2 Pro. Le cuffie sono state ridisegnate per essere il 15% più piccole rispetto al modello precedente, garantendo una vestibilità perfetta nell’orecchio. La tecnologia di Galaxy Buds2 Pro si adatta al vento per ridurne la pressione sul canale uditivo, minimizzando il rumore e offrendo la migliore esperienza di ascolto possibile. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e acquistare le Galaxy Buds2 Pro con uno sconto del 42% – ma affrettati, le unità in offerta stando andando a ruba molto rapidamente!

