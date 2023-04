Samsung Galaxy Buds2 Pro: auricolari true wireless a prezzo HOT (-25%)

Se vuoi degli auricolari true wireless di ottima qualità per ascoltare musica e fare chiamate, dai un’occhiata a questa offerta strepitosa. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli epici Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 161,04 euro, invece che 215 euro.

Oggi dunque puoi risparmiare quasi 54 euro sul totale, grazie a questo ribasso del 25%. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un’occasione da non perdere assolutamente.

Galaxy Buds2 Pro: leggeri, comodi e audio meraviglioso

Sono tantissime le caratteristiche che rendono i Galaxy Buds2 Pro un ottimo acquisto, oltre al prezzo vantaggioso. Intanto hanno un design che le rende uniche. Sono piccolissime e molto leggere. Si infilano nell’orecchio e non danno fastidio offrendo un ottimo isolamento acustico. La tecnologia Bluetooth garantisce un’associazione con i tuoi dispositivi immediata e sempre stabile.

Grazie a Intelligent 360 Audio potrai goderti un suono realistico e potente. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o giocando ai tuoi titoli preferiti, potrai avere un’esperienza molto coinvolgente. E poi i tre microfoni con cancellazione attiva del rumore ti permettono anche di fare chiamate eccellenti. Infine, parlando di autonomia, possono durare per ben 8 ore con una sola ricarica (con la modalità ANC disattivata).

Non perdere questa occasione unica e irripetibile. Fai in fretta perché come spesso succede queste promozioni scadono in poco tempo. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 161,04 euro, invece che 215 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.