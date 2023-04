Samsung Galaxy Buds2 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon sono da PRENDERE SUBITO (-78€)

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono ora protagoniste di una nuova offerta Amazon: grazie allo sconto applicato dallo store, infatti, è possibile acquistare le cuffie true wireless di casa Samsung al prezzo scontato di 151 euro invece di 229 euro. L’offerta consente, quindi, di ottenere uno sconto sul prezzo di ben 78 euro. In questo momento, l’offerta riguarda l’elegante versione nera degli auricolari di Samsung mentre le varianti con scocca bianca e viola sono proposte a pochi euro in più. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: offerta imperdibile su Amazon

Le cuffie true wireless di Samsung mettono a disposizione un comparto tecnico davvero completo. Con un audio di fascia premium, infatti, le Buds2 Pro sono tra gli auricolari Bluetooth più completi e performanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo il supporto alla cancellazione attiva dei rumori e la certificazione IPX7. Da segnalare anche un’ottima autonomia con fino ad 8 ore di utilizzo con una sola carica.

Le cuffie, inoltre, integrano un sistema a triplo microfono che offre una resa audio di fascia superiore, beneficiando anche del sistema di cancellazione dei rumori di fondo. In questo modo, l’audio catturato sarà sempre di ottima qualità. Da notare anche un design riprogettato rispetto alla precedente generazione per garantire un comfort maggiore, anche in caso di utilizzo prolungato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds2 Pro al prezzo scontato di 151 euro invece di 229 euro. La promozione è accessibile direttamente online, per un periodo di tempo limitato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.