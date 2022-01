Samsung Galaxy Buds2 in FORTE SCONTO a 99€

Le Samsung Galaxy Buds2 si trovano in offerta su Amazon a 99€, lo sconto è del 34% e rappresenta un risparmio di ben 50 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per le ultime cuffie TWS del produttore sudcoreano, realizzato in collaborazione con AKG e dotate di tante caratteristiche interessanti.

Il design stondato e la finitura lucida è in linea con quanto visto sulle Galaxy Buds Pro, la custodia di ricarica resta compatibile con la ricarica wireless Qi. Rispetto alle già ottime Buds+, le Galaxy Buds2 introducono un sistema di cancellazione attiva del rumore, una durata della batteria aumentata, 3 microfoni integrati e connettività Bluetooth 5.2.

Le Buds2 sono disponibili in 4 colorazioni differenti, tutte in offerta oggi su Amazon. La variante nera è quella che beneficia dello sconto maggiore.

Le ottime cuffie true wireless bluetooth di Samsung sono disponibili oggi in offerta su Amazon a 99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime e consegna entro 1 o 2 giorni lavorativi dal completamento dell'ordine.