Samsung Galaxy Buds2 a soli 89€ al posto di 189€: CROLLO di prezzo ASSURDO

Se stai cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo e non sai cosa comprare ma hai uno smartphone di Samsung, ti consigliamo i meravigliosi Galaxy Buds 2 del colosso sudcoreano che, grazie ad Amazon, li porterai a casa ad un prezzo imbattibile; saranno tuoi con 89,00€ al posto di 189,00€, spese di spedizione incluse. Non dovrai sborsare un singolo centesimo in più per farli tuoi. Cosa aspetti, dunque? Avrai diritto al reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche, potrai usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e avrai diritto anche alla possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy Buds2: tanti motivi per comprarli adesso

I Samsung Galaxy Buds 2 offrono un audio eccezionale grazie a driver dinamici ottimizzati e tecnologia di cancellazione del rumore attiva. Potrai immergerti completamente nella musica, godendo di bassi profondi, medi nitidi e alti cristallini, per un’esperienza d’ascolto coinvolgente e appagante. Sono progettati per adattarsi comodamente alle tue orecchie, garantendo una vestibilità stabile anche durante l’attività fisica. Il loro design compatto e leggero ti permette di indossarli per lunghe sessioni senza alcun fastidio.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ti isolerà completamente dall’ambiente circostante; potrai concentrarti completamente sulla tua playlist preferita o sulle chiamate, anche in ambienti rumorosi. Non di meno, sono eccellenti anche per le telefonate: dispongono di microfoni avanzati che catturano la tua voce in modo chiaro e definito, anche in situazioni di vento o rumore di fondo.

Con una singola carica, questi auricolari potranno durare ben sette ore e, mediante il case di ricarica, potrai espandere ulteriormente l’autonomia fino a 20 ore complessive. Con il Bluetooth si collegheranno in un istante al tuo smartphone o tablet Samsung. Infine, non dovrai temere gli schizzi; sono dotati di certificazione IPX2. Con un prezzo di soli 89,00€ al posto di 189,00€ grazie agli sconti di Amazon, farai un ottimo affare, ma sii veloce. Le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.