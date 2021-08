Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Plus sono stati dismessi dalla vendita con il lancio del nuovo modello, ovvero le Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy Buds+: addio, dopo solo un anno

Circa due anni fa, Samsung aveva lanciato sul mercato le Galaxy Buds Plus, una variante aggiornata del primo modello di Galaxy Buds. Ora, il colosso sudcoreano ha presentato una nuova iterazione. Come da tradizione, con l'arrivo del nuovo prodotto, il vecchio lascia il posto.

Di fatto, con il lancio delle Buds2 avvenuto durante il Galaxy Unpacked di inizio mese, l'OEM coreano ha interrotto la produzione degli auricolari del 2020.

Sebbene la compagnia non abbia annunciato ufficialmente l'interruzione dei Galaxy Buds+, possiamo notare che questi non sono più in vendita sul sito Web dell'azienda.

Inoltre, David Carnoy di CNET ha chiesto a due rappresentanti del servizio clienti la disponibilità degli auricolari ed entrambi hanno affermato che gli auricolari erano stati ritirati dal mercato.

Anche se le Galaxy Buds Plus sono state dismesse dal commercio, è probabile che siano disponibili per l'acquisto per un po' di tempo presso negozi offline (e non solo) di terze parti. Ci aspettiamo che siano acquistabili ad un prezzo scontato.

Le nuove Galaxy Buds2 sono dotate di un design più stondato con una bassa sporgenza che riduce al minimo le interruzioni del vento e fornisce un'indossabilità sempre sicura. Sono pubblicizzati per essere i più piccoli e leggeri auricolari di Samsung mai visti finora.

Si possono acqusitare in quattro opzioni di colore: oliva, grafite, bianco e lavanda, ma tutte e quattro le colorazioni sono disponibili con la medesima custodia bianca. Attualmente in pre-ordine, le Buds2 hanno un prezzo di 149 dollari e saranno disponibile per l'acquisto a partire dal 27 agosto.

Samsung

Wearable