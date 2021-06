Le nuove cuffie Samsung Galaxy Buds Pro sono ora disponibili in un irresistibile colorazione bianca, molto elegante e premium alla vista.

Samsung Galaxy Buds Pro: arrivano in Phantom White

Samsung ha annunciato gli auricolari TWS di fascia alta Galaxy Buds Pro all'inizio di quest'anno. Il prodotto stato reso disponibile in più colorazioni: Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet. Ora, Samsung Germany ha elencato i Galaxy Buds Pro in un nuovo colore Phantom White.

La nuova versione bianca delle cuffie sembra piuttosto attraente nei render ufficiali. La nuova variante di colore è ufficialmente elencata ma non è ancora disponibile per l'acquisto. Non è chiaro quali altri mercati riceveranno il modello bianco.

Oltre al normale modello Galaxy Buds Pro, l'azienda lo ha venduto in altre due edizioni speciali: Adidas Originals Special Pack e LANEIGE Neo Cushion Edition.

Specifiche Galaxy Buds Pro

Il Galaxy Buds Pro funziona con i dispositivi con Android 7.0 superiore e aventi più di 1.5 GB di RAM. Si tratta di auricolari True Wireless Stero con stilo in-ear classificati IPX7 dotati di un woofer da 11 mm e un tweeter da 6,5 ​​mm. Non di meno, ogni stelo è dotato di tre microfoni ed è dotato di importanti sensori come accelerometro, giroscopio, prossimità, hall, touch e voice pickup.

Oltre alla modalità ANC, le cuffie supportano anche l'Ambient Sound e 360 ​​Audio. Con ANC attivato, offrono fino a 8 ore di autonomia con una singola carica; di fatto, ogni auricolare ha una batteria da 61 mAh e la custodia di ricarica ha una batteria da 472 mAh.

Samsung

Wearable