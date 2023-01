Samsung Galaxy Buds Live tornano al minimo storico da Unieuro (47€)

Regalo a sorpresa di Unieuro per tutti i suoi clienti. Protagoniste le Galaxy Buds Live, le iconiche cuffie true wireless di Samsung. L’offerta disponibile in queste ore è da prendere al volo.

Se sei veloce, puoi approfittare dello sconto del 70%, più un un ulteriore extra sconto del 5% in carrello, per acquistare le Buds Live al minimo storico di 47,49 euro. E se vuoi puoi anche scegliere il pagamento in tre comode rate senza interessi da 16 euro al mese con Klarna o PayPal. Se te lo stai domandando sì, puoi anche ritirarle di persona in negozio senza spese aggiuntive.

Oltre 70% di sconto per le Samsung Galaxy Buds Live

Design ergonomico, forma iconica e cancellazione attiva del rumore sono i principali punti di forza delle Galaxy Buds Live. Per un’esperienza di ascolto unica e allo stesso comoda, le cuffie TWS di Samsung senza cuscinetti In-Ear sono la soluzione perfetta.

Ma lo sono anche se ti vuoi far notare, per il loro design accativante che non passa per nulla inosservato. Altro punto di forza da prendere in considerazione è l’autonomia: fino a 6 ore di ascolto continuo con una singola carica, che arrivano a 21 ore usando la custodia. A proposito, il case delle Buds Live è tra i più eleganti in circolazione.

Aggiungi nel carrello ora le Samsung Galaxy Buds Live, per approfittare dell’offerta al minimo storico di Unieuro. La disponibilità potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.