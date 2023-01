Samsung Galaxy Buds Live in SVENDITA TOTALE su Amazon (-58%)

Le cuffie auricolari in ear Samsung Galaxy Buds Live sono tra le più rivoluzionarie di sempre mai presentate negli ultimi anni. Assomigliano a dei piccoli fagioli, con un form factor inedito a metà strada tra le cuffie in ear e quelle che si appendono. Ottima la cancellazione dei rumori ambientali durante le chiamate, bene anche l’autonomia fino a 5 ore con una sola carica.

In queste ore su Amazon sono in offerta a soli 70 euro, per effetto di un maxi sconto del 58%. Se consideri che il prezzo di vendita consigliato al pubblico è pari a 169 euro, puoi facilmente intuire come si tratti di una promozione destinata a esaurirsi molto velocemente. Il consiglio? Mettile subito in carrello prima che termini la loro disponibilità.

Galaxy Buds Live: le iconiche cuffie in ear di Samsung

Se desideri indossare un paio di cuffie completamente diverse rispetto alla concorrenza, con un’ottima cancellazione dei rumori ambientali in chiamata e un audio ancora di ottimo livello nonostante siano in commercio da circa due anni, le Galaxy Buds Live di Samsung sono un acquisto ideale, a maggior ragione oggi con lo sconto di quasi il 60% proposto da Amazon.

Il prezzo di listino è di 189 euro, quello consigliato al pubblico si aggira intorno ai 169 euro, mentre Amazon fa di testa sua “regalandole” a 70 euro. Il modello in offerta è quello in colorazione Mystic Black (Nero), con custodia di ricarica, due set di archetti, un cavo USB-C e il manuale di istruzioni. Ottima anche l’applicazione Galaxy Buds Live per gestire le cuffie direttamente da telefono.

Metti in carrello ora le cuffie Samsung Galaxy Buds Live per approfittare dell’eccezionale sconto pari al 58%. Articolo venduto e spedito da Amazon, con consegna stimata entro 24 ore.

