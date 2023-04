Samsung Galaxy Buds Live in SUPER OFFERTA su Amazon: bastano 49,99€ (-70%)

Le Samsung Galaxy Buds Live sono sempre di più un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di cuffie Bluetooth economiche, complete e in grado di garantire ottime prestazioni. Con la nuova offerta Amazon è, infatti, possibile acquistare le Galaxy Buds Live al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 169 euro, beneficiando così di uno sconto del 70%. L’offerta riguarda l’elegante variante con scocca bianca delle Buds Live. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Samsung Galaxy Buds Live ad un super prezzo con la nuova offerta di Amazon

Le Samsung Galaxy Buds Live possono contare su specifiche ottime: il comparto tecnico delle cuffie true wireless della casa coreana, infatti, comprende driver da 12 mm e un canale specifico dedicato alle basse frequenze per offrire prestazioni ottimali.

C’è poi la cancellazione attiva del rumore che permette di migliorare, al massimo, l’esperienza d’uso, in tutti i contesti di utilizzo. Le Buds Live sono utilizzabile, tramite collegamento Bluetooth, con qualsiasi smartphone Android e iOS.

Gli auricolari wireless di Samsung possono beneficiare di un’autonomia elevata, con 6 ore di ascolto con una sola carica e fino a 21 ore considerando anche la carica della custodia. Da notare anche la possibilità di sfruttare la ricarica wireless oltre che la ricarica wireless via cavo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds Live al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 169 euro, sfruttando al massimo uno sconto del 70% sul listino. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.