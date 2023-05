Samsung Galaxy Buds Live in offerta: che sconto! Ma bisogna fare in fretta

I Samsung Galaxy Buds Live sono degli auricolari eleganti e iconici, progettati per offrire comfort duraturo durante tutto il giorno e un suono superiore. Sono presentati in una custodia elegante che aggiunge un tocco di stile. Questi auricolari utilizzano la tecnologia AKG, vincitrice di un Grammy Award, e offrono anche la cancellazione attiva del rumore. Questo ti permette di immergerti completamente nella tua musica, eliminando le distrazioni esterne e le chiacchiere indesiderate.

Normalmente proposti a 69€, oggi questi eleganti e avanzati auricolari di Samsung possono essere tuoi a soli 43€. Ma devi fare davvero in fretta, perché le unità in promozioni sono praticamente già esauriti. Non farteli scappare e mettili immediatamente nel carrello: le riceverai a casa domani.

Con i Galaxy Buds Live, puoi goderti più musica e meno attesa. Offrono fino a 21 ore di riproduzione grazie alla loro autonomia e, inoltre, la ricarica wireless rapida ti consente di ricaricarli rapidamente e tornare subito a ascoltare la tua musica preferita. È importante notare che la batteria deve essere inferiore al 30% per usufruire della ricarica rapida. L’obiettivo dei Galaxy Buds Live è offrire comodità. Puoi semplicemente toccare gli auricolari per mettere in pausa, riprodurre o saltare le tracce audio.

Inoltre, puoi accoppiarli al tuo Galaxy Watch3 e controllare le tue playlist direttamente dal polso. Per quanto riguarda le chiamate, i Galaxy Buds Live sono dotati di tre microfoni che assicurano chiamate cristalline. Due microfoni esterni si occupano di bloccare il rumore ambientale, consentendo all’altro microfono di raccogliere chiaramente solo la tua voce. Le dimensioni degli auricolari sono di 27.3 x 16.5 x 14.9 mm, mentre la custodia ha dimensioni di 50.2 x 50.0 x 27.8 mm. Queste dimensioni compatte e la custodia elegante facilitano il trasporto e la conservazione dei Galaxy Buds Live. Attualmente, i Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili in offerta su Amazon al prezzo di 43€, offrendo un’opportunità conveniente per acquistare auricolari di alta qualità.

