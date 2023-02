Samsung Galaxy Buds Live: a QUESTO PREZZO sono un VERO AFFARE (-60%))

Chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless può sfruttare oggi la nuova offerta Amazon per le Samsung Galaxy Buds Live. Gli ottimi auricolari Bluetooth della casa coreana, utilizzabili sia con smartphone Android che con iPhone, sono ora disponibili al prezzo scontato di 67 euro invece di 169 euro con uno sconto del 60% per la variante con colorazione Mystic White. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds Live: gli auricolari Bluetooth sono in offerta su Amazon

Ottime specifiche ad un prezzo davvero vantaggioso: le Samsung Galaxy Buds Live sono attualmente il modello da comprare per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth con un rapporto qualità/prezzo al top.

Questo modello di Buds può contare sulla cancellazione attiva del rumore (in grado di eliminare fino al 97% del rumore di fondo), su 3 microfoni e sull’accelerometro integrato per il miglioramento della qualità dell’audio e su speaker da 12 mm, dotati di tecnologia AKG, con un canale dedicato alle basse frequenze per un sonoro ottimale in ogni condizione.

Da notare anche un’ottima autonomia con 6 ore di utilizzo senza interruzioni e 21 ore di utilizzo complessivo considerando anche la custodia. Ci sono, inoltre, i comandi touch per la gestione completa delle varie funzionalità disponibili.

Le Samsung Galaxy Buds Live sono ora disponibili in offerta su Amazon con uno sconto del 60%. Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile acquistare le cuffie al prezzo scontato di 67 euro invece di 169 euro. Per sfruttare la promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.