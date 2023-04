Samsung Galaxy Buds 3 e SmartTag 2 in arrivo: non mancheranno novità

Secondo le recenti anticipazioni condivise online, Samsung sarebbe in procinto di lanciare la nuova versione del suo tracker, Galaxy SmartTag 2, con molte novità rispetto al predecessore ed un sistema di tracciamento più affidabile e flessibile.

I riflettori potrebbero essere puntati anche sui prossimi Samsung Galaxy Buds 3, per i quali l’azienda sudcoreana spera di replicare l’enorme successo ottenuto grazie ai Galaxy Buds 2 che, oltretutto, potete acquistare su Amazon ad un prezzo di 80 euro.

Cosa aspettarci da Samsung Galaxy Buds 3 e SmartTag 2

Di informazioni relative agli auricolari Bluetooth di nuova generazione, vale a dire i Samsung Galaxy Buds 3, ce ne sono ben poche. Le attese cuffiette TWS, quasi certamente, faranno il loro debutto durante l’evento Unpacked di agosto. Allo stato attuale non è possibile sapere con precisione quali saranno le migliorie apportate: di sicuro, si caratterizzeranno per un design in-ear molto simile a quello visto sui Galaxy Buds 2 e verranno commercializzati in diverse colorazioni.

Secondo le previsioni, nel medesimo evento dovrebbero trovare spazio anche Samsung Galaxy SmartTag 2, in compagnia di Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6 e chiaramente Galaxy Buds 3. Per il nuovo SmartTag si parla di miglioramenti significativi: un maggiore raggio d’azione wireless, novità per la sicurezza al fine di evitare un tracciamento non autorizzato ed una batteria più potente e duratura rispetto al precedente modello.

Uno dei principali impedimenti del primo SmartTag è relativo alla possibilità di utilizzarlo solo con altri prodotti Samsung. Non è chiaro se questo limite riguarderà anche la prossima versione ma sono comunque previste ulteriori integrazioni per semplificare il processo di tracciamento. Nel frattempo, sempre secondo i rumor, anche Google starebbe pianificando il lancio di un suo personale smart tracker, chiamato Grogu, che si porrebbe in diretta concorrenza con l’unità di Samsung, l’AirTag di Apple e non solo.

