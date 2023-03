Samsung Galaxy Buds 2: cuffie TOP ad un PREZZO SUPER su Amazon

È il momento giusto per acquistare le Samsung Galaxy Buds 2 e portarsi a casa delle cuffie true wireless di ottima qualità con una spesa ridotta. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare le cuffie di Samsung al prezzo scontato di 81 euro invece di 149 euro. Si tratta, quindi, di uno sconto prossimo al 50%. L’offerta riguarda la versione Grafite delle cuffie ma a prezzo ridotto ci sono anche le colorazioni bianco, lavanda e verde. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Buds 2: a questo prezzo sono le cuffie true wireless da comprare su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds 2 hanno tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta del modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di auricolari Bluetooth in grado di offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Tra le specifiche troviamo altoparlanti dinamici bidirezionali, in grado di garantire audio ricco e bilanciato, oltre che un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) che elimina fino al 98% del rumore di fondo. Da segnalare anche un’ottima autonomia con 5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 20 ore di autonomia grazie alla carica aggiuntiva garantita dalla custodia.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds 2 al prezzo scontato di 81 euro invece di 149 euro. Lo sconto riguarda la versione con colorazione Grafite delle cuffie ma con pochi euro in più è possibile acquistare anche la versione bianca, la lavanda o quella verde. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

