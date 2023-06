Samsung Galaxy Book3 Pro scontato di 300€ su Amazon: BEST BUY assoluto

Il computer portatile dei cui vogliamo parlarvi oggi è il potentissimo e leggerissimo Samsung Galaxy Book3 Pro, un device incredibile, dotato di specifiche all’avanguardia, pensato per i giovani professionisti dell’immagine, per i content creator, per gli studenti, ma non solo. Troviamo features premium veramente uniche, come lo schermo Dynamic AMOLED 2X con risoluzione elevatissima, un processore di ultima generazione, tanta RAM a bordo e storage capiente. Il sistema operativo è aggiornatissimo, ricco di chicche software pensate per avvantaggiare la vita degli utenti (intelligenza artificiale in primis, per esempio).

Grazie agli sconti di Amazon questo PC potrà essere vostro con soli 1599,00€ al posto di 1899,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è praticamente esagerato per un device di nuova generazione uscito da pochissimo sul mercato internazionale. Noi vi invitiamo ad affrettarvi a fare l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo.

Samsung Galaxy Book 3 Pro: il miglior portatile Windows che ci sia

Questo Samsung Galaxy Book 3 Pro dispone di uno schermo da 14 pollici con risoluzione 3K (2880 x 1800); i vostri contenuti saranno più nitidi che mai e grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz tutto sarà fluido come non mai. Il processore interno è un potente Intel Core i5 di tredicesima generazione che offre performance eccezionali e gestisce senza problemi anche i carichi di lavoro più impegnativi. Non di meno, ha un design bellissimo. È sottilissimo e si inserisce senza problemi in qualsiasi zaino o valigetta e non vi creerà alcun problema. Inoltre, è versatile: dispone di tantissime porte sul frame. Pensiamo all’HDMI, alla USB Type-A e a due porte USB Type-C con tecnologia Thunderbolt4 e c’è perfino lo slot per le microSD. Dulcis in fundo, troviamo quattro speaker stereo coadiuvati da AKG e Dolby Atmos. Incredibile la webcam con funzione di Auto Framing per farvi essere sempre al centro dell’inquadratura durante le videocall.

A 1599,00€ al posto di 1899,00€ questo portatile è il migliore che vi sia; approfittatene adesso prima che sia troppo tardi.

