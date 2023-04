Samsung Galaxy Book3 Laptop, il rivale del MacBook Pro 13", costa POCHISSIMO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un notebook veramente eccezionale; è il perfetto rivale del MacBook Pro (2022), costa pochissimo ma offre prestazioni di tutto rispetto. Di fatto è un PC con Windows 11 pronto all’uso, leggero, veloce, affidabile e sicuro. Si chiama Samsung Galaxy Book3 Laptop ed è dotato dei nuovissimi processori Intel Core i5 di tredicesima generazione. Stiamo parlando degli ultimi chip svelati dall’azienda americana, che offrono performance strepitose con un consumo energetico bassissimo. Inoltre, il multitasking sarà sempre al top grazie all’hardware di prim’ordine di cui è dotato questo gioiello.

Pensate che sarà vostro con un risparmio veramente esagerato rispetto al prezzo di listino; normalmente costerebbe 1149,00€, ma grazie agli sconti pazzi di Amazon sarà vostro con soli 879,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è molto alto, pertanto vi troverete davanti ad una macchina strepitosa, perfetta per lo studio ma anche per i lavori di grafica e di video editing.

Samsung Galaxy Book 3 Laptop: Best Buy ad un prezzo unico

Questo PC è perfetto per la vita di tutti i giorni: ha un corpo compatto in alluminio, è super resistente, è ricco di porte e pesa solo 1,6 Kg. Oltre ad essere leggero quindi, è potentissimo e vi accompagnerà in qualsiasi operazione, anche nei carichi di lavoro più pesanti in mobilità. Tante sono poi le porte disponibili: c’è lo slot per le microSD, la porta HDMI, troviamo connettori USB Type-A e Type-C per una versatilità senza paragoni. Con questo laptop non servono adattatori, quindi.

Infine, batteria che dura tantissimo e il caricabatterie è leggero e compatto e ricarica il Device in pochissimi minuti. Concludiamo segnalando la presenza degli speaker Dolby Atmos. A soli 879,00€ questo Samsung Galaxy Book 3 Laptop è il miglior PC portatile Windows che si possa comrpare oggi su Amazon.

