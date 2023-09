Samsung Galaxy Book3 con i5, 16GB RAM e SSD 512GB: 20% di SCONTO (Amazon)

Con Samsung Galaxy Book3 scopri un laptop elegante, leggero e veloce in grado di supportarti in ogni attività desideri. Oggi grazie allo sconto Amazon puoi averlo a 799 euro invece di 999 euro: e non finisce qui, perché scegliendo Codifis al momento del pagamento potrai saldarlo anche in comode rate.

Samsung Galaxy Book3 in offerta Amazon: la scheda tecnica

Il cuore del Samsung Galaxy Book3 è il nuovo processore Intel Core di 13a generazione, che offre prestazioni sorprendenti per affrontare qualsiasi attività. Che tu stia lavorando su progetti impegnativi o eseguendo diverse applicazioni contemporaneamente, questo laptop ti darà la potenza di cui hai bisogno.

Il Galaxy Book3 è progettato per la massima portabilità. Con un corpo in alluminio leggero che pesa meno di 1,6 kg, puoi portarlo ovunque tu vada. È perfetto per lo zaino e ti seguirà in ufficio, a scuola o ovunque desideri lavorare o studiare.

Non dovrai più preoccuparti di adattatori o di avere abbastanza porte. Questo laptop è dotato di una vasta gamma di porte integrate, tra cui HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C. Sincronizzare i tuoi dispositivi e trasferire file non è mai stato così facile.

Con una batteria da 54 Wh, il Galaxy Book3 ti offre fino a 14 ore di autonomia, consentendoti di lavorare senza interruzioni per l’intera giornata. E se hai bisogno di una ricarica rapida, il caricabatterie leggero e compatto ti darà fino a 5,2 ore di riproduzione video con soli 30 minuti di ricarica. Puoi persino goderti un caffè mentre il tuo laptop si ricarica.

Non solo il Galaxy Book3 è potente, ma offre anche un’esperienza audio straordinaria grazie al sistema audio a due altoparlanti sintonizzato con Dolby Atmos. Goditi un audio chiaro e avvolgente mentre guardi film, ascolti musica o partecipi a videoconferenze.

Non perdere questa opportunità di portare a casa il Samsung Galaxy Book3 con uno sconto del 20%. Approfitta dell’offerta su Amazon per migliorare la tua produttività e il tuo intrattenimento con uno dei migliori laptop sul mercato.

