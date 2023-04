Samsung Galaxy Book2 Laptop: MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi un PC portatile economico ma potente, di qualità, costruito con attenzione e con un design accattivante. Parliamo del meraviglioso Samsung Galaxy Book2 Laptop, un device più unico che raro che oggi si trova al suo minimo storico: solo 599,00€ con spese di spedizione comprese. Ovviamente lo potete acquistare da Amazon, ricevendo al contempo una serie di vantaggi non da poco. Citiamo infatti, la consegna celere presso il vostro domicilio in pochissimi giorni, ma non solo.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy Book2 Laptop: imperdibile a questo prezzo

Il Galaxy Book2 Laptop di Samsung è un PC portatile compatto, leggero, sottile ed elegante, con cornici sottili che donano un’esperienza sempre più coinvolgente. Il processore Intel Core di dodicesima generazione è costruito su un nodo architettonico a 10 core e ha la scheda video integrata Intel Iris Xe. In poche parole, per lavori semplici di grafica, di fotoritocco, di videoediting, va più che bene. Inoltre è pensato per gli studenti e gli universitari.

La condivisione dei file rapida fra device Galaxy è immediata; basta sfruttare Private Share per mandare file mediante il blockhain e averli così crittografati e sicuri.

Questo PC è pensato poi per le videocall; le casse sono potenti, il microfono è Dual Array con Intelligent Noise Cancelling e c’è l’inquadratura automatica che vi metterà sempre al primo piano della scena. A 599,00€ è il portatile da acquistare oggi.

