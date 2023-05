Samsung Galaxy Book in offerta su Amazon: oggi a soli 600€

Il Samsung Galaxy Book da 15,6″ è un laptop potente che offre un’esperienza di calcolo straordinaria grazie al processore Intel Core e alla nuova GPU. Questo laptop è in grado di gestire facilmente le tue giornate impegnative, supportandoti sia durante il multitasking che durante lo streaming o i giochi con grafica pesante. Oggi Amazon lo propone ad un prezzo fantastico!

l design portatile e sottile del Galaxy Book lo rende perfetto per essere portato ovunque. Quando lo apri, ti offre uno spazioso ambiente di lavoro con una cornice stretta che ottimizza il rapporto schermo-corpo. Inoltre, la scocca leggera interamente in alluminio garantisce grande durabilità. La batteria di lunga durata del laptop Galaxy Book ti permette di utilizzarlo per un massimo di 10,9 ore con una sola carica.

La capacità di archiviazione del Galaxy Book può essere espansa grazie ai due slot SSD disponibili. Uno degli slot supporta fino a 512GB di archiviazione, mentre nel secondo slot è possibile installare fino a 1TB di spazio aggiuntivo. La batteria di lunga durata del laptop Galaxy Book ti permette di utilizzarlo per un massimo di 10,9 ore con una sola carica. Inoltre, il caricatore veloce incluso è compatibile con tutti i dispositivi Galaxy, offrendoti una ricarica rapida quando ne hai bisogno. Puoi condividere foto, video e file in modalità wireless con facilità. Basta cliccare sul pulsante di condivisione e selezionare le icone dei contatti vicini. Puoi anche inviare documenti a un gruppo di persone contemporaneamente.

Il Galaxy Book non richiede grosse presentazioni, è semplicemente uno dei più eleganti e potenti laptop sul mercato. Normalmente viene proposto ad oltre 800€, ma oggi può essere tuo a soli 600€. Come sempre, puoi dividere l’importo in più comode rate a tasso zero rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

