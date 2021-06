Samsung Galaxy Book Go 5G/4G è appena stato lanciato ufficialmente con processore Qualcomm Snapdragon 8cx/7c e Windows 10.

Samsung Galaxy Book Go sfida Surface Go

Ad aprile, Samsung ha tenuto un evento di lancio per annunciare diversi nuovi notebook come il Galaxy Book, il Book Pro, il Book Pro 360 e il Book Odyssey. L'azienda sudcoreana avrebbe dovuto annunciare anche i super low cost PC convertibili Galaxy Book Go durante l'evento, ma deve aver cambiato idea all'ultimo minuto. Oggi, la società ha presentato ufficialmente Galaxy Book Go e Galaxy Book Go 5G.

Specifiche e caratteristiche del Galaxy Book Go 5G/4G

Il Samsung Galaxy Book Go 4G e la sua variante 5G hanno specifiche identiche e differiscono solo nel comparto chipset. Il Galaxy Book Go è dotato di un display TFT da 14 pollici che offre una risoluzione Full HD di 1080 x 1920 pixel e un formato 16:9.

La variante 4G del Galaxy Book presenta lo Snapdragon 7c Gen 2 a 8 nm che si palesa nel PC insieme alla GPU Adreno 618. La sua variante 5G ha il chip Snapdragon 8cx Gen 2.5 da 7 nm. Entrambi i modelli sono dotati di 6 GB/8 GB di RAM LPDDR4x. Per l'archiviazione, il Galaxy Book Go offre opzioni di archiviazione eUFS come 64 GB e 128 GB.

Il Galaxy Book Go funziona su Windows 10 Home/Pro ed è affiancato da altoparlanti stereo 2 x 1,5 W alimentati da Dolby Atmos. Promette fino a 18 ore di autonomia grazie alla sua batteria da 42,3 Wh, che supporta la ricarica rapida da 25 W. Il Galaxy Book Go offre altre funzionalità come una fotocamera HD, uno slot per schede microSD, uno slot per nano-SIM, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 51, USB 2.0, USB-C e jack audio da 3,5 mm.

La versione solo Wi-Fi del Galaxy Book Go costa 349 dollari. Non ci sono notizie sul prezzo delle varianti 5G e LTE del dispositivo. Il modello Wi-Fi sarà disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti a partire dal 10 giugno. La variante 5G arriverà negli USA entro l'autunno 2021. Non sappiamo nulla di un'eventuale commercializzazione sul suolo europeo.

