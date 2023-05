Samsung Galaxy Book 3 con Core i5 e 16 GB di RAM in sconto su Amazon ADESSO (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 è uno dei notebook più interessanti del momento, in particolare con la configurazione in offerta oggi su Amazon: grazie alla promozione in corso, infatti, la versione con processore Intel Core i5 1335U e 16 GB di memoria RAM è disponibile al prezzo scontato di 899 euro invece che a 1.149 euro. Da notare che, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile completare l’acquisto in 12 rate senza interessi e senza finanziamento. Da notare, inoltre, che la versione con Core i7 è disponibile a 998 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 può contare su di una scheda tecnica completa. Il notebook presenta processori Intel Core di 13° generazione e può contare su 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con pannello IPS dotato di risoluzione Full HD. C’è una tastiera retro-illuminata full size con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11 Home. C’è anche una dotazione di porte completa con USB-A, USB-C e HDMI. Il notebook pesa appena 1,6 chilogrammi.

