Samsung Galaxy Book 3 al MINIMO STORICO su Amazon: Core i7 e 16 GB di RAM a 949€ (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 diventa sempre più conveniente e ora è disponibile ad un nuovo prezzo minimo storico con questa offerta di Amazon. Il notebook della casa coreana può essere acquistato al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.249 euro, con uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo di lancio e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili senza interessi. Il modello in offerta è dotato di processore Intel Core i7 1355U e s 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon dedicata al Galaxy Book 3.

Samsung Galaxy Book 3: nuovo prezzo minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 proposto in offerta da Amazon è dotato di una scheda tecnica completa che comprende:

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione un processore Intel Core i7 1355U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

una tastiera full size retroilluminata e con layout italiano

il sistema operativo Windows 11 Home

una dotazione di porte completa con HDMI, USB-A e USB-C

una scocca in allumino che riduce il peso complessivo fino ad appena 1,6 chilogrammi

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.249 euro con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. Da notare che questa versione costa appena 50 euro in più rispetto alla variante con Intel Core i5, attualmente proposta a 899 euro.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

