Samsung Galaxy Book 2 Pro: nuovi laptop premium in arrivo

Samsung Galaxy Book 2 Pro e Galaxy Book 2 Pro 360 sono stati confermati dall'ente Bluetooth SIG e dal portale SafetyKorea. Diamo un'occhiata ai dettagli dei nuovi laptop prima del lancio ufficiale.

Cosa sappiamo dei nuovi portatili di Samsung?

Lo scorso anno, in alcuni mercati selezionati, l'OEM sudcoreano ha lanciato tre nuovi laptop; parliamo del Galaxy Book, il Book Odyssey e il Book Pro 360 5G. Sono passati alcuni mesi dal lancio e il colosso tecnologico sudcoreano potrebbe già essere al lavoro ai modelli successivi.

La serie Galaxy Book 2 è elencata sul sito Web di certificazione Safety Korea. Due modelli, vale a dire il Book 2 Pro e il Book 2 Pro 360 sono stati elencati sul sito Web di certificazione. I laptop hanno anche fatto visita al sito Web di certificazione Bluetooth SIG.

Il sito conferma i numeri di modello per i due modelli. Il Book 2 Pro 360 ha il numero di modello NT950QED, mentre la versione Pro ha il numero di modello NT930XED.

I due laptop sono stati avvistati anche sul sito Web di certificazione Bluetooth SIG. Viene confermato il fatto che i dispositivi verranno forniti con il supporto al Bluetooth 5.1. Altri dettagli sono attualmente nascosti. Condivideremo maggiori dettagli se e quando disponibili.

La società non ha confermato la tempistica ufficiale di lancio. Tuttavia, una nota trapelata in rete suggerisce che i portatili del marchio sudcoreano verranno lanciati tra il secondo e il quarto trimestre dell'anno corrente. Samsung prevede di lanciare anche dei nuovi ChromeBook ma al momento non abbiamo informazioni in merito. Maggiori dettagli dovrebbero emergere man mano che ci avviciniamo alla sequenza temporale di lancio.