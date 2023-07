Samsung Galaxy Book 2 Pro in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 599€ (-38%)

Il Samsung Galaxy Book 2 Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon che garantisce un taglio netto di prezzo. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il laptop di Samsung al prezzo scontato di 599 euro, con uno sconto del 38%. Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i5 di 12° generazione supportato da 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 2 Pro in offerta al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 2 Pro è protagonista di un’ottima offerta su Amazon nella variante dotata del processore Intel Core i5 di 12° generazione con architettura ibrida. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il notebook di Samsung in offerta in questo momento è dotato anche di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e di una batteria da 68 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 e c’è una tastiera full size retroilluminata. Da notare, inoltre, che il laptop pesa appena 1,11 chilogrammi. Per chi altri dispositivi Galaxy, c’è la possibilità di sfruttare appieno l’ecosistema sviluppato da Samsung con un’integrazione profonda tra tutti i dispositivi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 2 Pro al prezzo scontato di 599 euro, con un taglio del 38% rispetto al prezzo di listino. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.