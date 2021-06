Galaxy A72 è uno degli ultimi arrivati in casa Samsung, oggi si trova in offerta su Amazon a 363€, un prezzo scontato del 27% con un risparmio di ben 136 euro.

Il mid-range del brand coreano monta un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Il display è un Super AMOLED da 6.7 pollici Infinity-O e occupa l'intero pannello frontale, lascia spazio soltanto al piccolo foro che ospita la fotocamera frontale. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 64MP, una ultra-grandangolare, un teleobiettivo e un sensore macro.

A72 offre un'ottima autonomia grazie alla generosa batteria da 5.000 mAh, si ricarica via USB-C con output a 25W tramite il caricatore incluso in confezione.

Oggi il Samsung Galaxy A72 è disponibile in offerta su Amazon a 363€, un ottimo sconto per uno degli smartphone di fascia media più interessanti in commercio.

