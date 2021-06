La OPPO Band Sport si trova in offerta su Amazon a 29,99€, lo sconto del 40% corrisponde ad un risparmio di 20 euro rispetto al prezzo solito.

La smartband del brand cinese monta un display AMOLED da 1.1 pollici, inserito in una cassa in plastica dalla forma allungata. Non manca la resistenza all'acqua fino a 50 metri, caratteristica che consente di utilizzare il dispositivo anche in acqua per tracciare le proprie sessioni di nuoto in mare o in piscina. Tramite lo schermo si accede ad una serie di funzione per il monitoraggio dell'attività sportiva, con ben 12 modalità sportive sia outdoor che indoor. Oltre al sensore di battito cardiaco, è presente anche la misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2.

C'è la possibilità di scegliere tra molte watchfaces differenti, personalizzando così l'aspetto del display. Il produttore dichiara fino a 12 giorni di autonomia con una sola carica, OPPO Band si ricarica da 0 a 100% in circa 90 minuti.

Oggi OPPO Band Sport in colorazione nera si trova in offerta su Amazon a 29,99€, uno sconto interessante per una smartband dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, valida alternativa della celebre Mi Band.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

