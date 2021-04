Sei in cerca di un nuovo telefonino? Samsung Galaxy A72 è in offerta su Amazon a soli 397,00€. Il ribasso del 21% corrisponde a uno sconto esclusivo di 102,90€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy A72: le specifiche di questo smartphone

La colorazione White rende Samsung Galaxy A72 uno smartphone difficile da non notare. Il design lineare ed elegante lo rende un dispositivo esteticamente appagante. Appartenente alla fascia media, inoltre, offre un rapporto qualità/prezzo degno di sé.

Il display montato è in questo caso un Infinity-O con ampiezza da 6,7 pollici e corredato di tecnologia Super AMOLED FHD+ per un’esperienza di alto livello. Il rapporto schermo-corpo, inoltre, rende la visione dei contenuti più immersiva grazie ai bordi sottili.

Il processore è un Octa Core firmato Samsung che in questo caso viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni rapide e potenti. La memoria è espandibile attraverso MicroSD.

Degno di nota è ovviamente il comparto fotografico che vanta una quad camera posteriore con lente principale da 64 megapixel. Le altre tre lenti hanno una risoluzione da 5 e 12 megapixel per scatti in modalità macro, ultra grandangolare e OIS. La fotocamera frontale, invece, monta una lente da 32 megapixel.

Spicca la batteria integrata che ha una capacità di 5000mAh e assicura un utilizzo duraturo e più che quotidiano. La ricarica, infine, avviene mediante ricarica Ultra Rapida a 25 W.

Al momento della ricezione il dispositivo monta la versione 11 di Android.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A72 nella colorazione White su Amazon a soli 397,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi. Le spedizioni sono sempre gratuite in caso di primo ordine e abbonamento a Prime. Lo smartphone, in conclusione, può essere acquistato a rate mediante il sistema di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone