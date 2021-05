L'aggiornamento del Galaxy A72 di maggio 2021 introduce la funzione di effetti di videochiamata ed è disponibile su un numero sempre maggiore di dispositivi Galaxy, poiché l'OEM sudcoreano continua a mostrare alla concorrenza come si guida il mercato nel meccanismo di supporto software,. Adesso è arrivato il momento per il Galaxy A72 di unirsi al “party”.

Galaxy A72: midrange con stile e carattere ad un prezzo TOP

Un nuovo aggiornamento è in arrivo per il Galaxy A72 con l'ultima patch di sicurezza al seguito, insieme a una funzionalità One UI 3.1 che, finora, è stata esclusiva dei dispositivi di punta del 2021 del marchio coreano. Rispondere alle chiamate di Zoom da casa? È ora possibile rimuovere il background presente nelle call.

Questa funzione è denominata “Effetti di videochiamata” e consente di aggiungere sfondi personalizzati alle videochiamate effettuate utilizzando app di terze parti come Zoom, Microsoft Teams e Google Duo. Potete utilizzare un effetto di sfocatura di base (come l'effetto di sfocatura che ottieni nella modalità verticale della fotocamera), aggiungere un colore opaco allo sfondo (il colore viene selezionato automaticamente dal telefono) o impostare un'immagine personalizzata dalla vostra galleria.

Funziona alla grande e ora che sta arrivando sul nuovo midrange di casa Samsung, possiamo aspettarci che anche altri telefoni Galaxy di fascia media e non solo riceveranno la funzione.

L'aggiornamento di maggio per il Galaxy A72 include anche miglioramenti alle prestazioni della fotocamera, alla qualità delle chiamate e alla condivisione di file tramite Quick Share (simile all'aggiornamento di maggio per molti altri dispositivi Galaxy).

Al momento è disponibile in Russia, ma è probabile che raggiunga più Paesi (Italia compresa) entro la prossima settimana o due, anche se alcuni mercati potrebbero dover aspettare più a lungo poiché il terminale rientra nel programma di aggiornamento trimestrale e ciò significa che la disponibilità dei nuovi update non è così coerente come lo è per i dispositivi nella pianificazione mensile del marchio.

Potete verificare voi stessi l'arrivo dell'update via OTA (versione firmware A725FXXU2AUE1) aprendo l'app Impostazioni del telefono, andando su Aggiornamento software e selezionando Scarica e installa.

Ad ogni modo, oggi questo fantastico device si trova ad un prezzo davvero eccezionale: solo 370€ al posto di 499,99€ su Amazon. Ne approfitterete?

