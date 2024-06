Samsung Galaxy A55 in SUPER OFFERTA: -34% per la versione da 256 GB

Il Samsung Galaxy A55 da 256 GB diventa il mid-range da prendere oggi grazie alla nuova offerta eBay che consente di acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 328 euro, con il 34% di sconto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di completare l’acquisto con PayPal, anche optando per un pagamento in 3 rate senza interessi. Il modello in offerta ha Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy A55: un best buy per la fascia media

Il Samsung Galaxy A55 è uno dei migliori mid-range sul mercato, in particolare con la variante da 256 GB che mette a disposizione degli utenti il doppio dello storage rispetto alla versione base. Si tratta del modello giusto da prendere in questo momento.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che sull’ottimo SoC Exynos 1480, affiancato da 8 GB di RAM e da una batteria da 5.000 mAh. Il mid-range di Samsung ha una tripla fotocamera posteriore e può contare sul sistema operativo Android 14, personalizzato dalla One UI.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 da 256 GB al prezzo scontato di 328 euro e con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.