Samsung Galaxy A55 5G ed A35 5G: sappiamo anche i PREZZI

Samsung Galaxy A55 5G e Samsung Galaxy A35 5G continuano ad attirare l’attenzione, cosa più che comprensibile in vista del lancio ormai imminente che, lo ricordiamo, avverrà il giorno lunedì 11 marzo in India.

Ormai conosciamo quasi tutto circa i due nuovi smartphone Samsung: gli unici dettagli ancora ignoti erano i prezzi (non a caso il verbo al passato, visto che adesso ne siamo venuti al corrente).

Quanto costeranno Samsung Galaxy A55 5G ed A35 5G

In base ai dettagli condivisi dal sito Fonearena, basati sulle informazioni ottenute grazie ad un rivenditore tedesco, Samsung Galaxy A55 5G dovrebbe essere disponibile in Europa nelle colorazioni Navy Blue, Lemon, Lilac ed Ice Blue ai rispettivi prezzi di 479 euro per la variante da 8GB/128GB e 529 euro nel caso del modello da 8GB/256GB. Di seguito trovate invece le principali caratteristiche tecniche:

Display Super AMOLED Infinity-O HDR da 6,6 pollici FHD+ (2340 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Processore Octa Core Exynos 1480 fino a 2,75 GHz con GPU AMD Xclipse 530

RAM da 6GB/8GB con storage interno da 128GB/256GB, espandibile fino a 1TB tramite microSD

Android 14 con Samsung OneUI 6

Doppia SIM

Fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, OIS, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4, flash LED

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

Sensore di impronte digitali sul display

Dimensioni di 161,1 x 77,4 x 8,2 mm e peso di 213 g

Altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Resistente alla polvere ed all’acqua (IP67)

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W

Venendo ora al piccolo di casa, Samsung Galaxy A35 5G, arriverebbe sul mercato con le stesse varianti di colore del Galaxy A55 5G ai prezzi di 379 euro per l’unità da 8GB/128GB e 449 euro per la versione da 8GB/256GB. Anche in questo caso, elenchiamo le relative specifiche:

Display Super AMOLED Infinity-O HDR da 6,6 pollici FHD+ (2340 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Processore Octa Core (CPU Quad A78 da 2,4 GHz + Quad A55 da 2 GHz) Exynos 1380 con GPU Mali-G68 MP5

8 GB di RAM con memoria interna da 128 GB/256 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD

Android 14 con Samsung OneUI 6

Doppia SIM

Fotocamera posteriore da 50 MP, OIS, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro da 5 MP con apertura f/2,4, flash LED

Fotocamera frontale da 13 MP

Sensore di impronte digitali sul display

Altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Resistente alla polvere ed all’acqua (IP67)

Dimensioni di 161,7x78x8,2 mm e peso di 209 g

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W

Non resta altro che attendere la presentazione ufficiale dell’11 marzo per scoprire quali altre sorprese abbiano in serbo per noi Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G.