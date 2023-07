Samsung Galaxy A54: ULTIMI PEZZI in SOTTOCOSTO su eBay

eBay ha sfornato un’offerta pazzesca che ti permette di acquistare il nuovo Samsung Galaxy A54 a un prezzo sottocosto. Mettilo velocemente in carrello a soli 319 euro, invece di 499,90 euro. Sono rimasti gli ultimi pezzi di questa promo incredibilmente vantaggiosa. Risparmiando 180,90 euro dal prezzo di partenza ti assicuri uno smartphone mediogamma che si comporta a tutti gli effetti da top di gamma.

La consegna gratuita è inclusa nell’acquisto che ti permette anche di dividere in 3 rate tasso zero l’intero importo. Scegli di pagare da soli 106,33 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento. Prima rata al momento del check out e le restanti lo stesso giorno dei due mesi successivi. Niente male vero? Scopriamo ora tutte le potenzialità di questo incredibile telefono di ultimissima generazione.

Samsung Galaxy A54: una bomba di prestazioni

Con il Samsung Galaxy A54 5G ottieni uno smartphone potente a un prezzo conveniente. Prima di tutto la sua nuova batteria da 5000 mAh è stata studiata e realizzata per durare 2 giorni con una ricarica completa. Inoltre, il display Infinity-O FHD+ da 6,4 pollici regala un’esperienza super realistica e ultra fluida, grazie al refresh rate da 120Hz. Il processore Octa-core completa il resto offrendo prestazioni da paura.

Acquista subito il tuo Galaxy A54 con soli 319 euro, invece di 499,90 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 248 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.