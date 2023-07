Samsung Galaxy A54: quasi 200€ di sconto immediato su eBay

Oggi acquisti il Samsung Galaxy A54 a soli 309,90, invece di 499,90 euro. Grazie a questa super offerta eBay ottieni uno sconto immediato di 190 euro dal prezzo di listino. Un risparmio eccezionale per uno smartphone Android mediogamma che si comporta da top di gamma. Dotato di 8GB di RAM garantisce multitasking e una gestione rapida e veloce delle applicazioni.

Grazie ai suoi 128GB di ROM hai uno spazio capiente per archiviare contenuti multimediali e installare tutte le app e tutti i giochi che vuoi. Un ottimo rapporto qualità-prezzo! Tra l’altro devi essere molto veloce perché la quantità disponibile è limitata. Inoltre, grazie a eBay, la consegna è gratuita e, selezionando PayPal come metodo di pagamento, paghi in 3 rate tasso zero da 103,30 euro al mese.

Samsung Galaxy A54: lo smartphone che spacca

Scegli il Samsung Galaxy A54 come compagno di viaggio. Siamo sicuri che non te ne pentirai affatto. Le sue caratteristiche premium lo rendono uno smartphone estremamente desiderabile. Grazie al display Infinity-O da 6,4 pollici con tecnologia Full HD+ hai una finestra sul mondo davvero speciale. Goditi una visione straordinaria anche all’aperto e un’esperienza super fluida con refresh rate fino a 120Hz.

Anche il processore, un Octa-core, garantisce prestazioni interessanti per sfruttare al massimo app e giochi, anche i più impegnativi dal punto di vista grafico. La batteria da 5000 mAh offre più di un giorno di autonomia. Acquista il tuo Galaxy A54 a soli 309,90, invece di 499,90 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.