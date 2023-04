Samsung Galaxy A54: prezzo ESPLOSIVO su eBay, solo 379€

Oggi è il tuo giorno fortunato. Grazie a eBay acquisti il nuovo Samsung Galaxy A54 a soli 379 euro, invece di 499,90 euro. Inserisci il codice ITPERPXBYW7ZX67M per ottenere questo prezzaccio. Un risparmio di 120,90 euro ti sta aspettando con consegna gratuita e tasso zero. Infatti, puoi anche decidere di pagare questo ordine in 3 rate senza interessi da soli 126,33 euro selezionando PayPal “Paga in 3 rate” come metodo di pagamento. Che occasione spettacolare!

Full optional, il Galaxy A54 ha molto da offrire. Prima di tutto la tecnologia 5G per navigazione, download, trasferimento dati, streaming e gaming super veloci, stabili e senza rallentamenti. Poi c’è il design premium dalle linee curate e un’esclusiva finitura in vetro che esalta le forme e la disposizione impeccabile delle fotocamere. Infine il processore Octa-Core che rende possibile l’impossibile.

Samsung Galaxy A54: un vero mostro di potenza

Il Samsung Galaxy A54 5G è un vero e proprio mostro di potenza. Questo smartphone Android, pur essendo un mediogamma, si comporta come se fosse un vero e proprio top di gamma. Il suo display eccezionale garantisce alta visibilità negli ambienti esterni. Con la batteria a lunga durata da 5000 mAh hai tutto il tempo che vuoi per utilizzarlo fuori casa senza caricarlo.

Aggiungilo subito al carrello con soli 379 euro, invece di 499,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.