Samsung Galaxy A54: a questo prezzo è un BEST BUY

Acquista ora il Samsung Galaxy A54 a soli 359,99 euro, invece di 499,99 euro. A questo prezzo è un vero e proprio best buy! Approfitta subito di questa incredibile offerta che trovi solo su MediaWorld grazie al nuovo volantino di successo Back To School. Tra l’altro, acquistandolo online, hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. In alternativa puoi sempre prenotare un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te.

Il prezzo è davvero vincente. Perciò lasciati tentare da questa incredibile promo! Scegli la colorazione che preferisci e mettila subito in carrello. Infatti le scorte si stanno esaurendo a vista d’occhio dato il risparmio eccezionale. La versione disponibile è quella da 8GB di RAM, per una gestione perfetta di app e giochi, anche in multitasking, e 128GB di ROM, ottimi per installare e archiviare tutto quello che vuoi senza problemi.

Samsung Galaxy A54: scegli lo stile

Con il Samsung Galaxy A54 128GB fai tuo uno stile moderno non solo nel design, ma anche nella gestione delle tue attività con lo smartphone. Dotato di una super batteria da 5000 mAh è l’ideale per la portabilità. Infatti, garantisce un’ampia autonomia per tutto il giorno e oltre senza bisogno di ricaricarlo. In pochissimi grammi di peso hai un processore Octa-core che gestisce prestazioni e consumo energetico al meglio.

Goditi immagini al massimo della loro bellezza grazie al display Super AMOLED da 6,4 pollici. Tieni tutto al sicuro con il riconoscimento facciale o il lettore delle impronte digitali. Sempre precisi, rendono il tuo dispositivo inviolabile dai curiosi. Con la fotocamera principale da 50MP scatti foto pazzesche e con la fotocamera frontale da 32MP rendi i tuoi social invidiabili. Acquista il Galaxy A54 a soli 359,99 euro, invece di 499,99 euro.

