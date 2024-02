Samsung Galaxy A54 in offerta: prezzo bomba e grandi prestazioni

L’offerta per il Samsung Galaxy A54 5G è un’opportunità imperdibile per chi cerca uno smartphone Android con prestazioni avanzate a un ottimo prezzo. Attualmente in offerta con uno sconto del 5%, questo smartphone è disponibile a soli 349,00€ anziché 369,00€, e include anche una Samsung Clear Cover trasparente.

Il Galaxy A54 5G è dotato di un display Super AMOLED FHD+ da 6.4 pollici Infinity-O che offre una visibilità eccezionale anche all’aperto. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, puoi goderti i tuoi contenuti con massima fluidità e nitidezza.

Grazie al sistema multicamera, puoi catturare i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP, che garantisce foto nitide e cristalline. La batteria da 5.000 mAh ti permette di avere più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora, mentre il potente processore Octa-core apre una nuova gamma di possibilità con prestazioni e capacità elevate.

Con tutta la potenza del 5G, il Galaxy A54 5G cambia il tuo modo di fruire e condividere contenuti. Puoi mettere alla prova le sue prestazioni in sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi.

Inoltre, grazie al VDIS e un angolo OIS più ampio, il Galaxy A54 5G ti permette di girare video di alta qualità sfruttando il reframing automatico e l’autofocus.

Il Galaxy A54 5G è uno smartphone versatile e potente, ideale per chi cerca prestazioni avanzate a un prezzo conveniente. Con un display eccezionale, una fotocamera di alta qualità e prestazioni 5G avanzate, è la scelta perfetta per chiunque voglia essere sempre connesso e godere di un’esperienza mobile superiore. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!