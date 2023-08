Samsung Galaxy A54 in offerta flash: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A54 si conferma un punto di riferimento della fascia media del mercato smartphone: grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, il mid-range di casa Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 319 euro, diventando ancora più interessante. In più, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A54 è il mid-range da comprare con quest’offerta

Il Samsung Galaxy A54 ha tutto quello che serve per essere considerato come il punto di riferimento della fascia media del mercato. Tra le specifiche troviamo un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Exynos 1380, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM oltre che da 128 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Lato software, invece, troviamo Android 13 personalizzato dalla One UI e con un supporto software garantito nel lungo periodo con diversi anni di aggiornamenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 319 euro, beneficiando di uno sconto netto rispetto al prezzo consigliato (499 euro) e con la possibilità anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.