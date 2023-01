Samsung Galaxy A54 ed A34: eccoli nei render stampa "ufficiosi"

Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 saranno i nuovi smartphone di fascia media e bassa che l’azienda sudcoreana, tra non molto, metterà a disposizione del pubblico. Si tratta chiaramente dei diretti successori di A53 ed A33.

Durante le scorse settimane sono già trapelate numerose informazioni e, in queste ultime ore, siamo entrati in possesso di quelli che (salvo clamorosi colpi di scena) dovrebbero essere i render stampa con sui Samsung pubblicizzerà i terminali.

Manca poco per Samsung Galaxy A54 ed A34

Diamo allora uno sguardo alle immagini diffuse online che, in buona sostanza, confermano parte delle anticipazioni di cui siamo finora venuti a conoscenza:

Sulla sinistra possiamo osservare Samsung Galaxy A54 che si distingue per la presenza del foro nella zona alta del display. Il fratello minore, vale a dire Galaxy A34, sarà caratterizzato da un meno sofisticato notch a goccia. Ovviamente, trattandosi di potenziali render stampa, non forniscono ulteriori indicazioni circa le rimanenti caratteristiche tecniche dei telefoni.

Galaxy A54, contrariamente al predecessore ufficializzato nel mese di marzo, potrebbe arrivare già a gennaio e sarà probabilmente in compagnia di Galaxy A34. Fino ad allora, qualora avessi preso in considerazione uno degli smartphone Samsung ora in commercio, sappi che Galaxy A33 5G è su Amazon al prezzo promozionale di 268 euro con sconto irripetibile del 31%.

