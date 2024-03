Samsung Galaxy A54: è tempo di SALDI, ora costa 292€ su Amazon (-41%)

Il Samsung Galaxy A54 si conferma, sempre di più, come il best buy della fascia media. Per chi cerca uno smartphone da meno di 300 euro, infatti, il mid-range di Samsung è oggi un vero best buy. Grazie alla nuova offerta Amazon, è ora possibile acquistare lo smartphone della casa coreana al prezzo scontato di 292 euro, con uno sconto del 41% rispetto al listino. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.

Samsung Galaxy A54: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A54 è un ottimo smartphone per la fascia media del mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre all’ottimo SoC Exynos 1380 che viene affiancato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore. Da notare, inoltre, la presenza del sistema operativo Android 14 con One UI. Samsung offre altri quattro anni di supporto software oltre a tre major update per il suo mid-range, battendo tutta la concorrenza per la fascia media.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 292 euro. Lo smartphone, spedito direttamente da Amazon, è il best buy del momento per chi cerca un nuovo modello da meno di 300 euro. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.