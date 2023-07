Samsung Galaxy A54 è in OFFERTA FLASH: ora costa solo 299€

Il Samsung Galaxy A54 diventa sempre di più lo smartphone di fascia media da comprare oggi: con questa nuova offerta eBay, infatti, il mid-range di casa Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per uno smartphone che si sta dimostrando sempre più completo, caratterizzandosi come la scelta giusta per chi vuole spendere poco. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A54 in offerta al minimo storico è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A54 ha tutte le carte in regola per essere considerato come il mid-range da comprare oggi. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 1380 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una tripla fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 13 personalizzato dalla One UI e con garanzia di supporto software per un lungo periodo di tempo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 299 euro. Lo smartphone è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione porta il mid-range di Samsung al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link quid i sotto. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato.

