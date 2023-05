Samsung Galaxy A54: acquistalo a 326€ con i nuovo Coupon eBay

Inserendo il nuovo Coupon eBay MAGGIO23EDAYS ottieni un extra sconto di 57,60 euro sull’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy A54. Un’occasione imperdibile di risparmio per esaudire il tuo sogno. Mettilo nel carrello a soli 326,40 euro, invece di 499,90 euro. Niente male vero? Ma i vantaggi non sono finiti qui. Infatti, questa offertona gode anche della consegna gratuita con spedizione veloce.

Inoltre, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 108,80 euro al mese. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e scegliere l’opzione “Paga in 3 Rate“. Però devi essere veloce perché sta andando letteralmente a ruba. Con 8GB di RAM e 128GB di ROM hai tra le mani un super smartphone incredibilmente fluido e “spazioso”. App, giochi, grafica e intrattenimento saranno perfetti.

Samsung Galaxy A54: uno smartphone meraviglioso

Il Samsung Galaxy A54 a soli 326,40 euro è un vero e proprio regalo che trovi solo su eBay. Ricordati però di inserire il Codice Coupon MAGGIO23EDAYS prima del check out nell’apposita sezione dei voucher. Grazie al display Infinity-O da 6,4 pollici con tecnologia FHD+ ti assicuri immagini mozzafiato, sempre ricche di dettagli e dai colori ultra vivaci. Inoltre, il refresh rate a 120Hz ti regala un’esperienza super fluida.

La batteria da 5000 mAh è stata studiata per offrire una lunga durata, così da garantirti un utilizzo senza pensieri anche lontano da casa. Lasciati avvolgere da un suono ancora più ricco e amplificato grazie agli altoparlanti stereo arricchiti dal Dolby Atmos. Aggiungilo al carrello con soli 326,40 euro, anziché 499,90 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate tasso zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.