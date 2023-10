Samsung Galaxy A54 5G: il NUMERO UNO dei mediogamma a 369€ (-26%)

Con l’offerta Amazon di oggi sullo smartphone mediogamma Samsung Galaxy A54 5G hai a portata di mano una tra le migliori occasioni in ambito mobile in occasione della Festa delle Offerte Prime. Complice uno sconto di primo livello del 26%, il device del colosso sudcoreano può essere tuo spendendo la cifra di appena 369€ con consegna rapida e gratuita – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 130€.

Lo smartphone del colosso sudcoreano è uno tra i più amati e popolari in questa fascia di prezzo, merito soprattutto del design ricercato e di una scheda tecnica in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top in ogni situazione.

La Festa delle Offerte Prime su Amazon sconta del 26% il Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 5G monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.4 pollici super smooth e ad altissima risoluzione con una eccellente calibrazione dei colori, mentre sotto la scocca un processore octa core sfrutta gli 8 GB di RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida per un’autonomia lunga un giorno, lo smartphone Android sfoggia anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video bellissimi anche di notte.

Impossibile lasciarsi scappare l’offerta Amazon sul telefono di Samsung ora che può essere tuo risparmiando il 26% sul normale prezzo di vendita. Ricordati che l’occasione è disponibile solo fino a domani 11 ottobre; pertanto, metti subito nel carrello lo smartphone Android per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime.

