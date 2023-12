Samsung Galaxy A54 5G: con un prezzo così non potete ignorarlo (-26%)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media e volete che sia realizzato da Samsung, oggi vi proponiamo l’ottimo Galaxy A54 5G che grazie agli sconti folli di Amazon si porterà a casa a soli 369,00€, con il 26% di sconto sul valore di listino. In poche parole risparmierete tantissimo considerando che di base ha un prezzo di 499,90€.

Samsung Galaxy A54 5G: ecco perché comprarlo

Grazie al noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito (in caso di gravi problematiche o di ripensamento) entro il 31 gennaio 2024 e volendo potrete anche dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e si può anche godere della garanzia di due annui con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Il modello in questione è in colorazione “Awesome Graphite” e in confezione troverete in omaggio la cover in silicone.

Il Galaxy A54 5G di Samsung è un best buy senza paragoni: è un telefono Android di fascia medio-alta ma oggi viene proposto ad un prezzo irrisorio. Ha uno schermo Super AMOLED FullHD+ da 6,4 pollici Infinity-O con refresh rate da 120 Hz che offre una visibilità eccezionale anche in condizioni di sole, è perfetto per vedere i contenuti multimediali o per navigare online. C’è un potente processore octa-core con 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile con la microSD). Eccellente la batteria da 5000 mAh che offre un giorno intero di autonomia con una singola carica. Dispone di un comparto fotografico ricco di lenti e c’è anche il modem 5G per la connettività next-gen. A soli 369,00€ è da comprare immediatamente, ma non pensateci troppo.

