Samsung Galaxy A54 5G: ci siamo, confermato l'evento di lancio

Non è una sorpresa, ma la conferma ufficiale fa sempre piacere. Tramite il proprio sito web ufficiale in India, Samsung ha annunciato che ha in programma un evento per il 18 gennaio in cui lancerà il nuovo dispositivo della serie Galaxy A. Sebbene la pagina non lo menzioni esplicitamente, è chiaro si tratti del chiacchierato Galaxy A54.

Come prevedibile, dunque, il gigante coreano si prepara al debutto del nuovo esponente di una delle sue linee più vendute in anticipo rispetto al lancio attesissimo di Galaxy S23, la cui presentazione è prevista per inizio febbraio. Dalla pagina web è possibile inoltre avere una conferma delle specifiche tecniche trapelate.

Samsung Galaxy A54 5G: tutto quello che c’è da sapere sulla scheda tecnica

Samsung Galaxy A54 5G, come ci “conferma” in pratica il sito web ufficiale, si presenterà sul mercato con tre colorazioni differenti tra Black, Burgundy e Green ad esaltare il display da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, un sistema a tripla fotocamera che permetterà di effettuare riprese anche in situazioni concitate e 8 GB di RAM.

Nessuna sorpresa dunque, a parte la data di lancio: il Galaxy A53 venne commercializzato infatti nel marzo 2022. In questo caso si punta già al mese di gennaio. Improbabile invece che il dispositivo a cui si riferisce Samsung sia il Galaxy A34, dato che dovrebbe avere un display a 90Hz piuttosto che a 120Hz.

Il debutto iniziale è previsto come sempre in India, ma non ci vorrà molto prima che arrivi anche in altri territori, Italia compresa. La serie Galaxy A è molto apprezzata in occidente proprio perché offre la possibilità di mettere le mani su ottimi telefoni a prezzi competitivi. Restiamo a questo punto in attesa dell’annuncio ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.